Сара Полсон хочет сыграть злодейку в "Чудо-женщине 2"

Интересно, что фанаты уже поговаривали о том, что Гепарда может быть главным антагонистом, а сейчас, когда о желании обьявила Сара, сюжет будущей части начинает складываться.





Впервые злодейка предстала в комиксах в 1943 году, и за это время личину Гепарды успели примерить несколько человек: страдающая от раздвоения личности Присцилла Рич, её племянница Дебора Домейн и даже аргентинский бизнесмен Себастьян Баллестерос. Однако наиболее известной носительницей этого имени является археолог Барбара Минерва, которая научилась превращаться в получеловека–полугепарда, получив повышенную силу, ловкость, рефлексы, чутьё, острые когти и зубы, а также умение видеть в темноте. Многие годы Барбара охотилась за лассо Чудо-Женщины, но затем переключилась на банальные попытки победить и превзойти принцессу Амазонок.



