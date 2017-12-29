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29 декабря 17, 10:57
Сара Полсон хочет сыграть злодейку в "Чудо-женщине 2"
Сара Полсон
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Звезда "Американской истории ужасов" Сара Полсон хотела бы сыграть роль суперзлодейки Гепарды в продолжении фильма о Чудо-женщине.
Интересно, что фанаты уже поговаривали о том, что Гепарда может быть главным антагонистом, а сейчас, когда о желании обьявила Сара, сюжет будущей части начинает складываться.

Впервые злодейка предстала в комиксах в 1943 году, и за это время личину Гепарды успели примерить несколько человек: страдающая от раздвоения личности Присцилла Рич, её племянница Дебора Домейн и даже аргентинский бизнесмен Себастьян Баллестерос. Однако наиболее известной носительницей этого имени является археолог Барбара Минерва, которая научилась превращаться в получеловека–полугепарда, получив повышенную силу, ловкость, рефлексы, чутьё, острые когти и зубы, а также умение видеть в темноте. Многие годы Барбара охотилась за лассо Чудо-Женщины, но затем переключилась на банальные попытки победить и превзойти принцессу Амазонок.

Источник: https://kinoafisha.ua
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