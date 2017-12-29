Рейтинг самых кассовых фильмов 2017 года

Список опубликован на сайте кинопортала.





Так, лидером рейтинга стала картина "Красавица и чудовище", собравшая в прокате 1,26 млрд долл.





Второе место занял фильм "Форсаж-8", собравший в прокате 1,23 млрд долл.





Замыкает тройку лидеров анимационный фильм "Гадкий Я-3". Кассовые сборы этой картины составили 1,03 млрд долл.





В десятку самых кассовых фильмов 2017 года также вошли: "Человек-паук. Возвращение домой" (880 млн долл.), "Стражи Галактики-2" (863 млн долл.), "Тор: Рагнарек" (842 млн долл.), "Чудо-женщина" (822 млн долл.).





Последними в рейтинге значатся: новая часть "Пиратов Карибского моря" (795 млн долл.), фильм ужасов "Оно" (697 млн долл.) и "Лига справедливости" (636 млн долл.).



