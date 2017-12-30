Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
30 декабря 17, 09:35
Cтатую Рокки купил Сильвестр Сталлоне за $404 тысячи (ФОТО)
Сильвестер Сталлоне,Арнольд Шварценеггер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американский актер Сильвестр Сталлоне решил порадовать себя на Рождество, и купил статую, изображающую его самого в образе боксера Рокки Бальбоа за 404 тыс. долларов.

Как передает издание TMZ, именно этой роли он в 1976 году прославился на весь мир и заработал статус голливудской звезды.

Статуя была создана специально для третьего фильма о Рокки, который вышел на экраны в 1982 году.

Всего скульптор Томас Шомберг изготовил для "Рокки-3" две одинаковые статуи.

В ноябре аукционный дом SCP Auctions сообщил, что неизвестный покупатель выкупил вторую скульптуру, ранее выставлявшуюся в спортивном музее Сан-Диего, который после закрытия выставил на продажу экспонаты.

Имя нового владельца статуи оставалось неизвестным до тех пор, пока 71-летний Сталлоне не раскрыл свое инкогнито, опубликовав в соцсети Instagram фотографию.

На снимке Сильвестр позирует вместе с зашедшим к нему в гости на Рождество Арнольдом Шварценеггером на фоне той самой статуи Рокки, высота которой — 2,7 метра, а вес — 816 килограммов.

Как сообщалось ранее, группа неизвестных людей в очередной раз повредили памятник аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который установленный в Буэнос-Айресе.
URA-Inform
Ещё по теме:
Создатели "Шерлока" снимут спецвыпуск сериала
Угрюмый кот станет киногероем
Шварценеггер хочет вернуться в шестой "Терминатор"
Арнольд Шварценеггер сыграет в комедии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рейтинг самых кассовых фильмов 2017 года
noimageСара Полсон хочет сыграть злодейку в "Чудо-женщине 2"
noimageНазван самый популярный у пиратов сериал 2017 года
noimageПросмотровые копии претендентов на "Оскар" попали в Сеть
noimageОбзор кинопремьер, стартующих в прокате 28 декабря
Лента новостей