Cтатую Рокки купил Сильвестр Сталлоне за $404 тысячи (ФОТО)

Как передает издание TMZ, именно этой роли он в 1976 году прославился на весь мир и заработал статус голливудской звезды.

Статуя была создана специально для третьего фильма о Рокки, который вышел на экраны в 1982 году.

Всего скульптор Томас Шомберг изготовил для "Рокки-3" две одинаковые статуи.

В ноябре аукционный дом SCP Auctions сообщил, что неизвестный покупатель выкупил вторую скульптуру, ранее выставлявшуюся в спортивном музее Сан-Диего, который после закрытия выставил на продажу экспонаты.

Имя нового владельца статуи оставалось неизвестным до тех пор, пока 71-летний Сталлоне не раскрыл свое инкогнито, опубликовав в соцсети Instagram фотографию.

На снимке Сильвестр позирует вместе с зашедшим к нему в гости на Рождество Арнольдом Шварценеггером на фоне той самой статуи Рокки, высота которой — 2,7 метра, а вес — 816 килограммов.

Как сообщалось ранее, группа неизвестных людей в очередной раз повредили памятник аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который установленный в Буэнос-Айресе.