Незабытая звезда. Роковые решения Натальи Вавиловой

К сожалению, только фотографии – после трагедии на съемочной площадке актриса ушла из кино. Хотя все начиналось так красиво...

«Александра-Александа…» - приходят в голову слова песни из прославленного кинофильма "Москва слезам не верит", когда фотография этой актрисы попадается на глаза.

Наталья родилась в семье дипломата и домохозяйки. Она была пятым ребенком, и на нее, как и на старших, возлагали большие надежды. Родители были уверены, что будущая работа дочери так же, как и ее папы, будет связана с дипкорпусом. Но сама судьба вмешалась в жизнь этой девочки.



СУДЬБА



Семья Вавиловых жила рядом с «Мосфильмом», и впервые спокойную девушку с пронзительными глазами заметили прямо на улице.«Девочка, хочешь сняться в кино?», - кто откажется от такого предложения?

Ей было 14, когда снимался первый ее кинофильм «Такие высокие горы», и родители скрепя сердце отпустили. Однако выразили свое отношение прямо: девочки из приличных семей должны учиться, чтобы получить серьезную профессию.

Скоро первые впечатления о работе в кино стерлись, девочка снова окунулась в учебу. Вавиловой предстояло корпеть над учебниками, потому что родители продолжали настаивать: она должна получить хорошее образование.

Наташа и подумать не могла, что режиссеры уже отметили ее игру.Через два года, в канун экзаменов на аттестат зрелости, в класс вошел помощник Владимира Меньшова, снимавшего тогда «Розыгрыш», и объявил, что ищет ту самую девушку с большими глазами - Наташу.

Он не назвал фамилию, а весь класс уже обернулся на замечтавшуюся у окна Вавилову. Наташа даже не обратила внимание на появление нового человека в аудитории и тем более не подумала, что он – по ее душу.

МЕНЬШОВ

к/ф "Вторжение" (1980)

Так она попала в «Розыгрыш», где ее партнером стал юный студент-первокурсник «Щепки» Дима Харатьян. Роль Наташе досталась сложная, харизматичная. Ее кристально честной героине пришлось пойти наперекор всему классу и навсегда остаться для одноклассников «Юродивой».

Но школьница справилась, удачно применив свое отличное воспитание и врожденную уравновешенность.Меньшов ликовал. Молодые актеры не только выкладывались на съемочной площадке, но и органично смотрелись в кадре. Им обоим режиссер прочил неминуемую актерскую славу.

Зато в семье к новой киноработе младшей дочери отнеслись более прохладно. Здесь ей не удавалось, как ее героине, пойти наперекор взрослым, уже решившим дальнейшую судьбу девочки.Поэтому, когда Меньшов задумал следующий фильм и позвал Вавилову на одну из ролей второй серии, она не стала говорить об этом родителям.



Тем временем прошли пробы, Наташу утвердили, она начал учить роль Александры Тихомировой. Постоянные длительные отлучки дочери бросались в глаза: как утаить от семьи, что снимаешься в кино?

БАТАЛОВ

к/ф "Молодость, выпуск 5-й (киноальманах)" (1981, 1983)

Папа был в ярости, узнав, что дочь не собирается браться за ум и поступать в серьезное учебное заведение. Он немедленно устроил ее на курсы при МИДе и начал сам возить ее на автомобиле – строго туда и обратно.

Наташа оказалась под настоящим домашним арестом.Даже брать трубку телефона и отвечать на звонки девушке строго запретили. Целыми днями она должна была сидеть за учебниками и готовиться к поступлению. При этом никакие обещания поступить с первого раза и хорошо учиться не помогали, слезам строгие папа и мама, как и Москва в роковом кинофильме, не верили.

Меньшов был в отчаянии. Никакую другую актрису на роль Александры он даже пробовать не стал. Дочерью Кати Тихомировой должна была быть именно эта девушка.Чтобы уговорить непоколебимых Вавиловых, он прибегнул к хитрости.

Слава Алексея Баталова тогда уже гремела на весь СССР, а о его харизме слагались легенды. Меньшов рассказал будущему «Гоше», что родители не пускают одну из героинь на съемки, и попросил сходить к ним в гости – очаровать и уговорить.

Оказалось, что вся семья Вавиловых давно наблюдает за творчеством именно этого артиста. С первых слов Баталова родные Натальи подпали под его обаяние, прониклись идеей кинофильма и решились отпустить дочь сниматься в новой картине с отличным сценарием.

БАТАЛОВ

к/ф "Розыгрыш" (1976)

Именно после визита Баталова в гости к Вавиловым они пересмотрели отношение к актерской профессии: раз у дочери настоящий талант, придется дать добро на ее поступление во ВГИК.

Еще студенткой, после удачной роли в оскароносном фильме, она стала получать массу предложений, и в следующий десяток лет сыграла пятнадцать ролей.Но среди проектов, в которых она участвовала, не было ни одного, который мог бы повторить удачу «Москва слезам не верит».

Зато на одном из светских мероприятий – на премьере фильма, актрису ждала удача иного толка. Там она познакомилась с мужчиной своей жизни – режиссером Самвелом Гаспаровым.

Мужчина рассказывает в своих интервью, что очаровательную Наташу – изящную девушку тонкой красоты - отметил с первого взгляда. Уже тогда понял, что к этой актрисе его тянет не из профессионального интереса.

ЛЮБОВЬ

к/ф "Москва слезам не верит" (1979)

Пара поженилась более двадцати лет назад. Они всегда во всем поддерживали друг друга. Наталья мастерски вела быт, ее любимый Сема осыпал жену комплиментами и подарками.В одном из своих кинофильмов даже специально выписал роль для Вавиловой, но только – во второй серии, снять которую так и не довелось.

Он был рядом, когда с Наташей случилась настоящая трагедия. Ее пригласили на очередные съемки. На этот раз – в историческую киноленту. Сразу после утверждения ее на роль, она начала брать уроки езды в седле – ездить на коне требовал сценарий.

Когда съемка началась, Наталья уже неплохо управлялась с животным. Но в самом начале работы над фильмом ей по ошибке вывели не ту лошадь.У этой была повреждена спина и от боли она понесла актрису, а потом скинула.

Вавилова попала в больницу с травмами, а режиссер не стал ждать: извинился и вскоре утвердил новую актрису. Между тем травмы были не настолько серьезными и женщину выписали буквально через две недели. Зато осталась обида.

Чтобы актриса поскорее пришла в себя, муж увез ее в отпуск.Полтора месяца они путешествовали по Европе на автомобиле и были счастливы. Именно там у нее созрело решение уйти из кино.

Сегодня звезда фильма "Москва слезам не верит", не дает интервью и тщательно оберегает свое спокойствие. Живет актриса Наталья Вавилова в доме на Рублевке, занимается семьей и благотворительностью. С десяток лет назад обвенчалась с мужем и утверждает, что совершенно счастлива и самодостаточна.