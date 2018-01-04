Джиллиан Андерсон покончит с "Секретными материалами"

Актриса подтвердила свои прежние заявления в общении с корреспондентами издания TV Insaider.





"Я давно уже говорила, что это будет финальная точка для меня. И меня несколько удивило то, что зрители оказались шокированы этим. Я всегда воспринимала этот проект как единичный", - сказала актриса. В то же время, Андерсон подчеркнула, что она осознает "важность "Секретных материалов" для целого поколения зрителей, поэтому с большой ответственностью отнеслась к своей работе и "рада, что ей удастся завершить шоу на столь высокой ноте".





Содержание финального сезона пока неизвестно. Летом 2017 года был объявлено, что только две из десяти серий будут напрямую связаны с мифологией шоу – премьерная и финальная. Остальные восемь эпизодов окажутся самостоятельными историями. И в этом смысле 11 сезон будет напоминать первый.





В работе над продолжением "Секретных материалов" принимали участие Дэвид Духовны, Митч Пилледжи, Уильям Б. Дэвис, Джоэль МакХэйл, Шейла Ларкен, Даниэла Диб, Робби Амелл, Эндрю Моргадо, Аннабет Гиш и другие актеры.



