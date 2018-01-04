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Кино
Новости кино
4 января 18, 10:59
Кейт Бланшетт назначена главой жюри Каннского кинофестиваля
Кейт Бланшетт
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Австралийская актриса Кейт Бланшетт назначена президентом международного жюри 71-го Каннского кинофестиваля.
Об этом сообщает издание The Wrap со ссылкой на официальный пресс-релиз руководства самого престижного европейского кинофорума.

"Мы рады приветствовать такого редкого и уникального художника, чей талант и убеждения обогащают и экран, и сцену. Наши переговоры, прошедшие осенью, убедили нас в том, что она будет эффективным президентом, совмещающим в себе страстную женщину и зрителя с большим сердцем", - говорится в заявлении генерального директора фестиваля Тьерри Фремо.

"Я неоднократно присутствовала в Каннах, как актриса и продюсер, участвуя в в программе, кинорынке или иных мероприятиях, но никогда не ради чистого удовольствия, которое может доставить просмотр такого количества фильмов, которое может предоставить только этот фестиваль", - говорится в ответном заявлении самой Бланшетт.

71-й Каннский кинофестиваль пройдет в мае 2018 года. В 2017 году президентом жюри был Педро Альмодовар.

Источник: https://www.kinonews.ru
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