Кейт Бланшетт назначена главой жюри Каннского кинофестиваля

Об этом сообщает издание The Wrap со ссылкой на официальный пресс-релиз руководства самого престижного европейского кинофорума.





"Мы рады приветствовать такого редкого и уникального художника, чей талант и убеждения обогащают и экран, и сцену. Наши переговоры, прошедшие осенью, убедили нас в том, что она будет эффективным президентом, совмещающим в себе страстную женщину и зрителя с большим сердцем", - говорится в заявлении генерального директора фестиваля Тьерри Фремо.





"Я неоднократно присутствовала в Каннах, как актриса и продюсер, участвуя в в программе, кинорынке или иных мероприятиях, но никогда не ради чистого удовольствия, которое может доставить просмотр такого количества фильмов, которое может предоставить только этот фестиваль", - говорится в ответном заявлении самой Бланшетт.





71-й Каннский кинофестиваль пройдет в мае 2018 года. В 2017 году президентом жюри был Педро Альмодовар.



