"Звездные войны" сокрушили "Гарри Поттера"

Как сообщает ресурс StarWarsNewsNet, теперь результат космической саги составляет 8,556,678,930 долларов, тогда как история "мальчика, который выжил" и его окружения собрала 8,539,253,704 долларов.





Вероятнее всего, превосходство "Звездных войн" со временем будет только увеличиваться, так как полнометражные фильмы будут выходить с завидной регулярностью. В частности, в 2018 году зрителям будет представлен "Соло: Звездные войны. Истории", а еще через год - "Звездные войны: Эпизод 9".





В свою очередь, проекты, события которых происходят во вселенной Гарри Поттера, выходят в прокат значительно реже - раз в два года. Так, в ноябре 2018 зрители смогут посмотреть ленту "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда", а третья серия выйдет лишь в 2020 году.





Напомним, что самой успешной франшизой в истории кино считается киновсленная, основанная на комиксах Marvel. Сборы входящих в нее полнометражных фильмов превысили 13 миллиардов долларов, и в перспективе будут стремительно увеличиваться.







