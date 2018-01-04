Самые горячие актрисы 2017 года

Самое время вспомнить лучших из лучших — десять прекрасных актрис, которые в 2017 радовали нас больше всего.













1. Галь Гадот. Утверждение Гадот на роль Чудо-женщины когда-то вызвало настоящую волну скепсиса. Однако теперь стало окончательно ясно, что лучшей кандидатки было не сыскать. Бывшая мисс Израиль, отслужившая в национально армии, Гадот была рождена для этой роли. Не случайно именно «Чудо-женщина» стала одним из лучших фильмов в новейшей линейке экранизаций DC и именно эта героиня тянула на себе всю последующую «Лигу справедливости».













2. Марго Робби. Робби сегодня может все — быть соблазнительной красоткой из «Волка с Уолл-стрит», безумной Харли Квинн из «Отряда самоубийц», покладистой супругой создателя Винни-Пуха в «Прощай, Кристофер Робин» или нервозной фигуристкой Тоней Хардинг. Последние две роли Робби сыграла в этом году, а уже в следующем мы увидим ее в образе Елизаветы I в. фильме «Мария — королева Шотландии», после чего нас ждет полноценный бенефис Харли Квинн.













3. Скарлетт Йоханссон. В 2017 году Йоханссон появилась в двух неоднозначных фильмах — сначала в комедии «Очень плохие девочки», а после в «Призраке в доспехах». Обе эти ленты вряд ли скажут что-то новое про актрису, но в последней Скарлетт стала частью большого красочного аттракциона, где тяжело было понять, что прекраснее — футуристические виды или ее сногсшибательные кульбиты в псевдопрозрачном трико.













4. Ана де Армас. Ана родилась на Кубе, долгое время жила в Испании, а с недавних пор пробует свои силы в Голливуде. И если еще недавно об этой актрисе мало кто знал, в 2017 ее смело можно назвать одним из главных открытий года. Сначала мы увидели ее в экшене «Овердрайв», а после навсегда запомнили по роли Джой в «Бегущем по лезвию 2049».













5. Алисия Викандер. Викандер — главный трудоголик года. В 2017 она появилась сразу в пяти проектах, в трех из которых играла ключевые роли, а в двух (мультфильмах) принимала участие в озвучке. Да, среди этих картин не было откровенных прорывов, но Алисия, во-первых, наконец-то поработала с Вимом Вендерсом, а во вторых, в очередной раз доказала, что сильные драматические роли — ее главный конек.













6. Дэйзи Ридли. После выхода предыдущей части «Звездных войн» эта молодая британка успела возмужать, обрести уверенность, принять участие в десятках фотосессий, а в этом году сыграть еще и в новой версии «Убийства в Восточном экспрессе». Однако пока ключевой для Ридли как была, так и остается роль в джедайской саге — и в нынешних «Последних джедаях» она вновь была одной из лучших.













7. Марина Вакт. Бывшая модель, сменившая Кейт Мосс на посту символа рекламных марок Yves Saint Laurent и новая любимица Франсуа Озона. Именно Озон открыл ее киномиру, пригласив на главную роль в фильм «Молода и прекрасна», он же снял ее и в своей новой картине — «Двуличный любовник». В последнем Вакт показала, что способна не только к провокационной обнаженке, но и к совмещению ее с действительно хорошей актерской игрой.













8. Кая Скоделарио. Несколько лет назад о Скоделарио говорили как о главной надежде британского кино, она же в ответ на это запросто ушла в декретный отпуск, родила ребенка и после небольшого перерыва как ни в чем не бывало вернулась в большое кино. Более того, в новых «Пиратах Карибского моря» Кая официально заменяла Киру Найтли, и это, кажется, весьма символично.













9. Зои Дойч. Наряду с Аной де Армас, Зои Дойч можно назвать главным прорывом года. Впервые о ней заговорили в 2014 после фильма «Академия вампиров». В прошлом году она блеснула в комедии Ричарда Линклейтера «Каждому свое», а в этом году появилась сразу в трех заметных проектах — комедии «Почему он?», байопике «За пропастью во ржи» и триллере «Матрица времени».













10. Руни Мара. В 2017 году мы увидели три фильма с участием Руни Мары — «Открытие», «История призрака» и «Песня за песней». И пусть в последних двух ей приходилось в основном молчать, это все равно не отменяет того факта, что Руни была и остается одной из лучших актрис своего поколения, которая весьма щепетильно относится к выбору ролей и которая может на экране все.



