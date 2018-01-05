Warner Bros. назначила нового руководителя DC Films

Им стал Уолтер Хамада, ранее отвечавший за производство кинопроектов в другом подразделении Warner Bros. - студии New Line.





Хамада, в частности, принимал участие в создании таких фильмов, как "Заклятие", "Виселица" и одного из главных хитов 2017 года - фильма ужасов "Оно". До работы в New Line Хамада сотрудничал с производственной студией H2F Entertainment.





Напомним, что новая серия перестановок произошла в студии DC Films после провала фильма "Лига справедливости", который считался одним из ключевых проектов 2017 года. Картина была разгромлена критиками и собрала в мировом прокате меньше, чем нужно было для окупаемости. Производственный бюджет "Лиги справедливости" оценивался в 300 миллионов долларов.





Руководитель DC Films Джон Берг был смещен со своей должности, а курировавший создание фильмов по мотивам комиксов Джефф Джонс хоть и сохранил пост. но лишился былых полномочий и в дальнейшем будет заниматься в основном телевизионными проектами.



