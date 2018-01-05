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5 января 18, 10:24
Кассовые сборы "Тайны Коко" превысили 500 миллионов
Тайна Коко
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Мировые кассовые сборы мультфильма "Тайна Коко" студии Pixar превысили 540 миллионов долларов.
Об этом свидетельствует статистика, которую приводит портал Boxofficemojo. Несмотря на серьезную конкуренцию, анимационная сказка держится в списке лидеров американского и международного прокатов в течение шести недель.

Примечательно, что в Китае сборы "Тайны Коко" оказались сравнимыми со сборами в Северной Америке - 167 и 182 миллиона долларов, соответственно. В России мультфильм заработал около 10 миллионов долларов.

Проекту еще только предстоит стартовать на многих важных для него рынках. Так, в Бразилии он выйдет в прокат 4 января 2018 года, в Южной Корее - 11 января 2018 года, Великобритании - 19 января 2018 года, а в Японии и вовсе в марте 2018 года.

В озвучивании персонажей "Тайны Коко" принимали участие Аланна Юбак, Бенджамин Брэтт, Гаэль Гарсия Берналь, Эдвард Джеймс Олмос, Гэбриел Иглесиас, Чич Марин, Альфонсо Арау, Ломбардо Бойяр, Рени Виктор, Энтони Гонсалес и другие актеры.

Мультфильм считается одним из главных претендентов на самые престижные профессиональные награды в Наградном сезоне 2017-2018 годов. Он будет претендовать в том числе и на премию Американской Киноакадемии.

Источник: https://www.kinonews.ru
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