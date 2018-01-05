Сериалы. Перспективные новинки 2018 года

Вне зависимости от того, какого вы мнения о фильме Дени Вильнева, вас, любителей научной фантастики, наверняка заинтересует и новый проект Netflix "Видоизмененный углерод", стартующий 2-го февраля 2018 года. Не дайте странному названию вас одурачить - это не очередная скучная документалка о здоровом образе жизни, а экранизация одноименного романа Ричарда К. Моргана, совместившего в себе киберпанк и захватывающую детективную линию. Ничего не напоминает? К тому же, первый эпизод поставил сам Мигель Сапочник, на которого готовы молиться все поклонники "Игры престолов". Главную роль исполняет Юэль Киннаман, успевший зарекомендовать себя крепким актером. И, наконец, создательница сериала Лаэта Калогридис надеется продолжить медленное, но уверенное восхождение женщин по Голливудской лестнице. Она не только сама приобрела права на книгу Моргана, что подтверждает ее веру в проект, но и успела поработать до этого над фильмами "Остров проклятых" и "Алита: Боевой ангел". Все признаки крайне успешного сериала уже есть, остается только дождаться премьеры. (Oleg D)





Премьера детективного триллера "Алиенист" переносилась несколько раз. Однако теперь есть точная дата – 22 января 2018 года. Что же такое "алиенист" и с чем его едят? Термин "алиенист" - устаревшее обозначение психиатра. Именно психиатр Ласло Крайцлер (Даниэль Брюль) займет одно из центральных мест повествования. Нью-Йорк 1896 года сотрясают ужасающие убийства, походящие на ритуал. Местные стражи закона в тупике, поэтому комиссар полиции, он же будущий президент США Теодор Рузвельт, призывает на помощь известного алиениста. Компанию ему составит сноровистый репортер Джон Скайлер Мур (Люк Эванс) и Сара Говард (Дакота Фаннинг) – секретарша, собирающаяся в будущем стать первой женщиной-детективом. Судя по трейлеру, нас ждет насыщенный психологизмом динамичный и мрачный детектив с атмосферными локациями, который будет сдобрен проникновенной музыкой Руперта Грегсона-Уильямса ("Корона", "ВИП"). Удастся ли Кэри Фукунага повторить триумф первого сезона "Настоящего детектива", узнаем совсем скоро. (KathyK)





Роман двух небезызвестных писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта "Благие знамения" обретает свое воплощение в телевизионном формате благодаря студии Amazon Originals. Мини-сериал, который повествует о попытках предотвращения Библейского апокалипсиса демоном Кроули и ангелом Азирафелем, обещает нам тонкий английский юмор и изобилие отсылок к известным произведениям. Смогут ли герои спасти мир от ужасов, связанных с приходом в мир Антихриста? Такая постановка вопроса, безусловно, интригует. Также проект примечателен выбором актеров – Дэвид Теннант ("Доктор Кто", "Джессика Джонс") примерит образ колоритного демона, а Майкл Шин ("Другой мир") щеголяет в ангельском обличье. И конечно, поклонникам Пратчетта не стоит проходить мимо, ибо им написана основная часть книги. Гейман же, шоураннер сериала, уже заработал немалый авторитет на ТВ с экранизацией своих "Американских богов". Премьера "Благих знамений" состоится в 2018 году на Prime Video. (Зэпп)





"Террор" - десятисерийный триллер кабельного канала AMC, основанный на одноименном романе-бестселлере Дэна Симмонса. Действия экранизации развернутся в 1847 году, когда стартовала экспедиция по освоению Арктики под командованием офицера Королевского военно-морского флота, сэра Джона Франклина. Участники экспедиции на кораблях "Террор" и "Эребус" отправляются исследовать так называемый Северо-Западный проход между Атлантическим и Тихим океанами и подвергаются нападению таинственного хищника. Начинается жестокая борьбу за выживание. Главные роли в "Терроре" исполнили Джаред Харрис, Киаран Хиндс и Тобиаш Мензес. Ну а выйдет эта, в хорошем смысле, жуть 26 марта 2018 года.





Не успели утихнуть разговоры вокруг "Большой маленькой лжи", как Жан-Марк Валле вновь возвращается на HBO, чтобы представить на суд зрителей мини-сериал "Острые предметы", основанный на одноименном романе Гиллиан Флинн. В центре сюжета окажется Камилла Прикер, не особо удачливый репортер одной не особо успешной чикагской газеты, мечтающая о блестящей карьере. Девушке выпадает счастливый шанс резко повысить ее журналистский статус — Камиллу посылают корреспондентом в маленький городок, где жертвой маньяка стали несколько малолетних девочек. Ее задача — выдать читателям сенсационное сообщение с места событий. Дело в том, что Камилла в этом городе родилась и выросла, а потому кому, как не ей легче других найти общий язык с жителями и выяснить нюансы расследования. Но погружение в страшную реальность провинциальной жизни оборачивается для нее цепью кошмаров. Главные роли Валле доверил Эми Адамс и Патриции Кларксон. После громкого успеха "Большой маленькой лжи" мы надеемся, что "Острые предметы" станут одним из лучших проектов 2018 года. Премьера ориентировочно летом.





В 2017 году мы с завидной регулярностью знакомились с экранизациями различных романов и повестей Стивена Кинга. Какие-то из них были удостоены теплого приема ("Мистер Мерседес"), а какие-то были разгромлены зрителями ("Мгла"). И так получилось, что, судя по всему, в 2018 году в этом плане мало что изменится. Возможно первым проектом, который нам доведется увидеть, будет продюсерский проект Джея Джея Абрамса "Касл-Рок". О сюжете сериала известно немного кроме того, что центром действия окажется вымышленный мрачный городок Касл-Рок, который свяжет истории и персонажей, фигурирующих во многих произведениях мэтра. В представленном трейлере мы уже могли наблюдать отсылки к "Куджо", "Мизери", "Оно", "Сиянию" и к "Побегу из Шоушенка". В касте сериала значатся Андре Холлэнд, Скотт Гленн, Терри О`Куин, Билл Скарсгард и Сисси Спейсек. Сам сервис Hulu обозначил предстоящий сериал как "эпическую борьбу тьмы и света". А так ли это, мы узнаем ориентировочно в первой половине 2018 года.





Всем, кто хоть немного интересуется сериалами, знакомо имя Кэри Фугунага в первую очередь потому, что он является постановщиком первого сезона "Настоящего детектива" - одного из лучших сериалов последних лет. Поэтому выход его очередного проекта, черного комедийного сериала "Маньяк", столь ожидаем многими зрителями. "Маньяк" основан на одноименном норвежском телешоу. Центральный герой в исполнении Джоны Хилла – парень, живущий в параллельных реальностях: в обыденной жизни он пациент психиатрической лечебницы, но в своих фантазиях берет от жизни все. Для него нет безвыходных ситуаций, а вся жизнь – сплошной феерический отрыв. Помимо Хилла в сериале главную женскую роль – соседки по психушке - играет Эмма Стоун, а Джастин Теру предстанет в образе врача-алкоголика. Производством сразу двух сезонов занимается Netflix. Дебютирует сериал ориентировочно во второй половине 2018 года. (Scream 4)





Сняв в 2015 году Энтони Хопкинса в роли театрального актера, играющего короля Лира в фильме "Костюмер", Ричард Эйр решил, что ему этого мало. В 2018 году на BBC Two выйдет новая версия бессмертной трагедии Уильяма Шекспира "Король Лир" опять-таки с Хопкинсом в роли безумного короля. Ну, не совсем короля – диктатора в современной Англии. Роли дочерей исполнят Эмма Томпсон (Гонерилья), Эмили Уотсон (Регана) и Флоренс Пью (Корделия). Мужской актерский состав впечатляет: Джим Броудбент, Эндрю Скотт, Джон МакМиллан, Тобиаш Мензес и Кристофер Экклстон.





Опечаленные известием о том, что заключительный сезон "Игры престолов" выйдет только в 2019 году, мы, возможно, найдем успокоение в новом сериале "Британия" совместного производства каналов Amazon и Sky. Британия, 43 год нашей эры: римские войска движутся на север, чтобы сокрушить кельтов, возглавляемых женщинами-воительницами и друидами, которые утверждают, что могут управлять силами преисподней. В главных ролях Келли Райлли, Дэвид Моррисси, Зои Уонамейкер и Николай Ли Каас.





Если вам нравится Дэниел Рэдклифф в комедийных ролях, знайте, что канал TBS снял первый семисерийный сезон антологии "Miracle Workers" с Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях. Рэдклифф играет ангела низшего звена по имени Крэйг, в чьи обязанности входит обработка данных по всем молитвам, поступившим в офис Бога. Самого Бога – сосредоточенного больше на своих хобби, чем на работе – изображает Бушеми. В какой-то момент Крэйг понимает, что уберечь Землю от гибели кроме как ему, некому и он должен сотворить чудо из чудес.





Завершим наш обзор, наверное, самым необычным на текущий момент проектом – интерактивным сериалом "Мозаика", снятым Стивеном Содербергом по сценарию Эда Соломона. Детская писательница и иллюстратор Оливия Лэйк (Шэрон Стоун) - местная знаменитость в небольшом городке на горнолыжном курорте - наслаждается популярностью и вниманием поклонников. Когда Оливия исчезает в первый день нового года, а позже обнаруживают ее окоченевший труп, детектив Нейт Хенри (Девин Рэтрей) начинает расследование этого загадочного преступления. Благо, подозреваемых пруд пруди - и среди местных, и среди приезжих. На самом деле, шестисерийный детектив уже можно было посмотреть в ноябре 2017 года с помощью специального интерактивного приложения для мобильных устройств, которое позволяет выбрать точку зрения одного из участников на развитие сюжета. Кое-какие дополнительные материалы (письма, полицейские отчеты) подскажут, кто является убийцей. На HBO сериал стартует 22 января, каждый вечер будет выходить по эпизоду, а в пятницу, 26 января, будут показаны сразу две заключительные серии. В главных ролях, помимо упомянутых, Гарретт Хедлунд, Пол Рубенс, Бо Бриджес, Майя Казан и другие.



