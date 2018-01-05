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5 января 18, 10:31
Сериал "Шерлок" получил женскую версию
Шерлок
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Это будет восьмисерийная драма, основанная на классических детективах Артура Конан Дойла, но действие будет перенесено в современный Токио.
После того, как Люси Лью сыграла доктора Ватсона женского пола в сериале «Элементарно», а Джоди Уиттакер стала новым Доктором, неудивительно, что появился сериал с Шерлоком-женщиной.

Каналы Hulu Japan и HBO Asia запустили телешоу под названием "Мисс Шерлок", где легендарный сыщик, обладающий гениальным умом и безупречной дедукцией, — женщина. Об этом сообщает Deadline.

Это будет восьмисерийная драма, основанная на классических детективах Артура Конан Дойла. Но действие будет перенесено в современный Токио. Главными героинями будут женщина-сыщик и ее подруга-компаньон по имени доктор Вато Тачибана.


Источник: https://telegraf.com.ua
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