Сериал "Шерлок" получил женскую версию

После того, как Люси Лью сыграла доктора Ватсона женского пола в сериале «Элементарно», а Джоди Уиттакер стала новым Доктором, неудивительно, что появился сериал с Шерлоком-женщиной.





Каналы Hulu Japan и HBO Asia запустили телешоу под названием "Мисс Шерлок", где легендарный сыщик, обладающий гениальным умом и безупречной дедукцией, — женщина. Об этом сообщает Deadline.





Это будет восьмисерийная драма, основанная на классических детективах Артура Конан Дойла. Но действие будет перенесено в современный Токио. Главными героинями будут женщина-сыщик и ее подруга-компаньон по имени доктор Вато Тачибана.



