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5 января 18, 20:49
Четвертый сезон сериала "Мост" будет заключительным (ВИДЕО)
Мост
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1 января вышла первая серия заключительного сезона популярного сериала "Мост".
О том, что фанаты криминальной драмы-триллера смотрят последний сезон, рассказал в интервью таблоиду Expressen как сценарист сериала Ханс Розенфельдт, так и актеры, которые играют в нем главные роли.

В четвертом сезоне, по замыслу создателей сериала, будут раскрыты некоторые подробности необычной истории главной героини - шведской полицейской Саги Норен, роль которой исполнила актриса София Хелин. Ее датским напарником по-прежнему будет Хенрик Сабрё (актер Туре Линдхардт).

"Мы хотим полностью завершить историю. Таким образом, сериал будет закончен в четвертом сезоне", - рассказал Розенфельдт, добавив, что решение о финише принято не в последнюю очередь из-за пожелания Хелин, которая устала по полгода находиться вдали от семьи.

События сезона и основная линия расследования перенесены в Копенгаген, они происходят спустя полгода после завершения событий третьего сезона.

По словам сценариста, оба главных героя "отправятся в личное путешествие".
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