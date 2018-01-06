Четвертый сезон сериала "Мост" будет заключительным (ВИДЕО)

О том, что фанаты криминальной драмы-триллера смотрят последний сезон, рассказал в интервью таблоиду Expressen как сценарист сериала Ханс Розенфельдт, так и актеры, которые играют в нем главные роли.





В четвертом сезоне, по замыслу создателей сериала, будут раскрыты некоторые подробности необычной истории главной героини - шведской полицейской Саги Норен, роль которой исполнила актриса София Хелин. Ее датским напарником по-прежнему будет Хенрик Сабрё (актер Туре Линдхардт).





"Мы хотим полностью завершить историю. Таким образом, сериал будет закончен в четвертом сезоне", - рассказал Розенфельдт, добавив, что решение о финише принято не в последнюю очередь из-за пожелания Хелин, которая устала по полгода находиться вдали от семьи.





События сезона и основная линия расследования перенесены в Копенгаген, они происходят спустя полгода после завершения событий третьего сезона.





По словам сценариста, оба главных героя "отправятся в личное путешествие".