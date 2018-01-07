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Кино
Новости кино
6 января 18, 21:58
Звезду советского кино обвинили в связях с КГБ
Донатас Банионис,
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Артиста завербовали из-за его выездов за рубеж.

Литовский актер Донатас Банионис, который часто снимался в советских фильмах, был завербован КГБ. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, пишет Капитал.

"В документах КГБ содержится информация о том, что агент "Бронос" (Донатас Банионис) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего - в США", - сообщили в центре.

Также сообщается, что агенты проходили четкий инструктаж о том, какая информация важна советским спецслужбам.

Между тем, по данным центра, Баниониса исключили из агентуры еще в 1974 году.

Банионис снялся более чем в 70 кинофильмах. "Никто не хотел умирать" (1965), "Мертвый сезон" (1968), "Король Лир" (1970) "Гойя, или тяжкий путь познания" (1971), "Солярис" – полюбились многим зрителям в Советском Союзе.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон о статусе участника Второй мировой войны, согласно которому бывшие сотрудники КГБ, а также члены партии Гитлера лишаются соответствующего статуса.
Korrespondent
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