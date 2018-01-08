Премия "Золотой глобус": Названы победители

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения кинопремии Золотой глобус. Церемония состоялась в воскресенье, 7 января в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе, сообщает УНИАН.

Лучшим драматическим фильмом была признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. За премию в этой номинации также боролись "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Английский режиссер и сценарист Мартин Макдонах также получил Золотой глобус за лучший сценарий. А Сэм Рокуэлл завоевал Золотой глобус за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Приз в номинации "Лучший фильм-комедия или мюзикл" получила работа Греты Гервиг "Леди Берд". Актриса Сирша Ронан, сыгравшая в "Леди Берд" главную роль, также получила премию как лучшая актриса в комедии/мюзикле.

Джеймс Франко получил Золотой глобус как лучший комедийный актер за роль в фильме "Горе-творец". В этой номинации также боролись Хью Джекман ("Величайший шоумен"), Дэниэл Калуя ("Прочь"), Стив Карелл ("Битва полов") и Энсел Элгорт ("Малыш на драйве").





Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчиля в фильме "Темные времена". Он сумел обойти Тома Хэнкса, Дэниела Дэй-Льюиса и Дензела Вашингтона.





Лучшей актрисой в драматическим фильме признали Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую роль Милдред Хейз в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Также в номинации боролись Мэрил Стрип, Салли Хокинс и Мишель Уильямс.





Победу в номинации "Лучший режиссер" праздновал Гильермо дель Торро за фильм "Форма воды".





"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки". В 2017 году сериал также получил премию "Эмми".

Исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в драматическом сериале.





Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале "Это мы".





Лучшим мини-сериалом стала "Большая маленькая ложь". Сыгравшая в нем Николь Кидман была названа лучшей актрисой в этом жанре.





Лучшим актером в мини-сериале стал Эван МакГрегор за роль в картине "Фарго".





В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала картина "На пределе" производства Германии и Франции.





Лучшим анимационным фильмом признана работа под названием "Тайна Коко". За победу в этой номинации также боролись мультфильмы "Босс-молокосос", "Фердинанд", "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".





Как сообщалось, 6 января в США стартовало голосование за номинантов Оскара. Объявление номинантов во всех категориях пройдет 23 января, финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля.



