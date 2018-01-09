В США вручены "Золотые глобусы 2018" (ФОТО)

В категории "фильмы" наибольшее число премий - четыре - получила картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Она была признана в том числе и лучшим драматическим фильмом. В категории "сериалы" лидером по числу "Золотых глобусов" стала "Большая маленькая ложь", также завоевавшая четыре премии.





В номинации "лучший фильм - комедия или мюзикл" - трофей достался ленте "Леди Берд". Лучшим режиссером 2017 года назван Гильермо Дель Торо, снявший картину "Форма воды". Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") победила в номинации "лучшая драматическая женская роль", в аналогичной мужской номинации премию Ассоциации получил Гэри Олдман ("Темные времена"),





Джеймс Франко, сыгравший в фильме "Горе-творец", и Сирша Ронанан, снимавшаяся в "Леди Берд" признаны лучшими актерами комедии или мюзикла.





Лучшим драматическим сериалом назван "Рассказ служанки", а победителем в номинации "лучший сериал - комедия или мюзикл" стал "Удивительная миссис Майзел".





Лучшим анимационным фильмом 2017 года Голливудская ассоциация иностранной прессы посчитала проект студии Pixar "Тайна Коко".



























































