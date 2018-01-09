Ридли Скотт готов снять сиквел "Бегущего по лезвию 2049"

Британский постановщик признался в этом в интервью изданию Digital Spy. По словам Скотта, у он уже придумал новую историю, происходящую в этой вселенной.





"Я очень на это рассчитываю. Полагаю, что там может быть множество сюжетов, у меня уже есть одни полностью готовый для развития. Так что еще один фильм, конечно, должен быть снять", - заявил он. Отметим, что ранее другие создатели "Бегущего по лезвию 2049", в частности, режиссер Дени Вильнев утверждали, что создавали проект без прицела на продолжение.





Напомни также, что фильм, в котором снимались Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас Лемаркус, Сильвия Хукс, Джаред Лето и другие актеры, провалился в прокате. При производственном бюджете в 150 миллионов долларов его мировые сборы составили всего 258 миллионов долларов.





Объясняя это провал, режиссер Вильнев попытался возложить всю вину на зрителей. "Полагаю, что причина в том, что зрители оказались просто незнакомы с этой вселенной, ну, и фильм был слишком длинным. Слушайте, я не знаю. Это по-прежнему загадка для меня", - сказал он в одном из интервью.



