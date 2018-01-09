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9 января 18, 12:00
Вину Дизелю предложена роль Бладшота
Вин Дизель
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Киностудия Sony Pictures намерена экранизировать серию комиксов "Бладшот", выпускаемую компанией Valiant.
Как сообщает издание Variety, главная роль предложена популярному голливудскому актеру Вину Дизелю. Утверждается, что студия планирует выстроить на основе этих графических новелл целую киновселенную.

Согласно мифологии первоисточника, Бладшот, известный также по прозвищам "Белый Рыцарь", "Капитан Красные Глаза", "Призрак" и другим, получил смертельное ранение, но был спасен с помощью ведения в его организм миллионов нанинтов, превративших его в суперсолдата.

Наниты наделили его сверхъестественной силой, реакцией а также способностью к мгновенной регенерации тканей. Бладшот владеет практически всеми видами холодного и огнестрельного оружия, является экспертом рукопашного боя, способен управлять почти любой техникой, автомобилями, взламывать технику.

Постановщиком фильма назначен Дэйв Уилсон, партнер Тима Миллера в студии Blur Studios. Утверждается, что авторы экранизации рассчитывают воспользоваться успешно опробованной на зрителей концепцией "Дэдпула", то есть создать фильм, изобилующий сценами насилия и весьма черного юмора.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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