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9 января 18, 12:03
Рейтинг "Золотого глобуса 2018" оказался худшим за шесть лет
Золотой глобус 2018
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Рейтинг телевизионной трансляции церемонии вручения премий "Золотой глобус 2018" стал самым низким у ключевой аудитории за последние шесть лет.
Как свидетельствуют данные издания Deadline, среди зрителей от 18 до 49 лет падение составило 11 процентов по сравнению с результатами шоу 2017 года, а в целом количество зрителей уменьшилось на пять процентов. В общей сложности трансляцию смотрели 19 миллионов зрителей.

Напомним, что юбилейная, семьдесят пятая, церемония вручения премий Голливудской ассоциации иностранной прессы запомнилась прежде всего своего рода акцией протеста, участвовавших в ней актрис. Подавляющее большинство из них пришло на церемонию в черных платьях в знак солидарности теми, кто подвергался сексуальным домогательствам в Голливуде в течение многих лет. Многие из них произнесли пламенные речи со сцены.

Главную награду получила картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Она была признана лучшим драматическим фильмом. В категории "сериалы" лидером по числу "Золотых глобусов" стала "Большая маленькая ложь". 

Источник: https://www.kinonews.ru
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