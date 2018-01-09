Рейтинг "Золотого глобуса 2018" оказался худшим за шесть лет

Как свидетельствуют данные издания Deadline, среди зрителей от 18 до 49 лет падение составило 11 процентов по сравнению с результатами шоу 2017 года, а в целом количество зрителей уменьшилось на пять процентов. В общей сложности трансляцию смотрели 19 миллионов зрителей.





Напомним, что юбилейная, семьдесят пятая, церемония вручения премий Голливудской ассоциации иностранной прессы запомнилась прежде всего своего рода акцией протеста, участвовавших в ней актрис. Подавляющее большинство из них пришло на церемонию в черных платьях в знак солидарности теми, кто подвергался сексуальным домогательствам в Голливуде в течение многих лет. Многие из них произнесли пламенные речи со сцены.





Главную награду получила картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Она была признана лучшим драматическим фильмом. В категории "сериалы" лидером по числу "Золотых глобусов" стала "Большая маленькая ложь".



