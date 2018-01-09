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9 января 18, 12:06
Трейлер фильма "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс
Красный воробей
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В сети появился новый полноценный трейлер фильма "Красный воробей" по одноименному шпионскому роману Джейсона Мэттьюза.
Ролик опубликован на канале студии 20th Century Fox в YouTube.

Дженнифер Лоуренс играет в фильме балерину-шпионку Доминику Егорову. 

По сюжету, Егорова вынуждена завершить балетную карьеру из-за травмы, после чего она проходит обучение в разведшколе и становится самым опасным "воробьем" в истории. Героиня знакомится с агентом ЦРУ, который пытается убедить ее, что он единственный, кому Егорова может доверять. Доминика теряет профессиональную хватку и влюбляется в агента.

Режиссер фильма – Френсис Лоуренс. В картине также сыграли Джоэл Эдгертон, Мэри-Луиз Паркер, Маттиас Шонартс, Джереми Айронс.

Лента появится в американском прокате 2 марта 2018 года.




Источник: https://112.ua/
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