Трейлер фильма "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс

Ролик опубликован на канале студии 20th Century Fox в YouTube.





Дженнифер Лоуренс играет в фильме балерину-шпионку Доминику Егорову.





По сюжету, Егорова вынуждена завершить балетную карьеру из-за травмы, после чего она проходит обучение в разведшколе и становится самым опасным "воробьем" в истории. Героиня знакомится с агентом ЦРУ, который пытается убедить ее, что он единственный, кому Егорова может доверять. Доминика теряет профессиональную хватку и влюбляется в агента.





Режиссер фильма – Френсис Лоуренс. В картине также сыграли Джоэл Эдгертон, Мэри-Луиз Паркер, Маттиас Шонартс, Джереми Айронс.





Лента появится в американском прокате 2 марта 2018 года.











