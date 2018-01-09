Госкино профинансирует фильм Зеленского на 17,6 миллиона

26 декабря Госкино подписало с компанией "Киноквартал" соответствующий контракт, сообщает сайт агентства.





Проект картины "Он и Она" стал победителем десятого конкурсного отбора Госкино.





Авторами сценария фильма "Он и Она" является Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.





Сумма государственной финансовой поддержки проекта составляет 17 млн 620 тыс. 596 грн при общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн. Релиз фильма запланирован на февраль 2019 года.





"Он и Она" - история о том, что муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, что не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.



