Умер советский актер Михаил Державин

В России скончался советский и российский актер Михаил Державин, известный по роли в фильме "Трое в лодке, не считая собаки". Артист умер после продолжительной болезни на 82 году жизни.





Михаил Державин являлся ведущим актером московского Театра сатиры, где работал с 1969 года. За все время работы в театре он сыграл большое количество ролей.





Кинодебютом Державина является фильм Юрия Егорова "Они были первыми", где актер сыграл гимназиста Женьку.

Державин также снимался в картинах "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майями", "Третий не лишний", "Импотент", "Ночной визит" и других.





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