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10 января 18, 10:05
Умер советский актер Михаил Державин
Державин
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Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 81 года.

В России скончался советский и российский актер Михаил Державин, известный по роли в фильме "Трое в лодке, не считая собаки". Артист умер после продолжительной болезни на 82 году жизни.


Михаил Державин являлся ведущим актером московского Театра сатиры, где работал с 1969 года. За все время работы в театре он сыграл большое количество ролей.


Кинодебютом Державина является фильм Юрия Егорова "Они были первыми", где актер сыграл гимназиста Женьку.

Державин также снимался в картинах "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майями", "Третий не лишний", "Импотент", "Ночной визит" и других.


Ранее сообщалось, что в США скончался  известный советский композитор Владимир Шаинский.
Korrespondent
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