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10 января 18, 11:21
Фильм Гильермо Дель Торо стал лидером BAFTA 2018
Форма воды
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Британская Киноакадемия представила список номинантов на свою премию BAFTA 2018.
Абсолютным лидером по числу упоминаний стал фантастический фильм Гильермо Дель Торо под названием "Форма воды", лента будет претендовать на 12 наград, в том числе в категориях "лучший фильм", "лучший режиссер", "лучшая женская роль" и "лучшая женская роль второго плана". По девять наград могут получить драма "Темные времена" и трагикомедия "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В номинации "лучший фильм", помимо упомянутых выше проектов, также представлены "Зови меня своим именем" и "Дюнкерк".

За премию Киноакадемии в номинации "лучшая женская роль" будут бороться Сираша Ронан ("Леди Берд"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Аннетт Бенинг ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле") и Салли Хокинс ("Форма воды").

В аналогичной мужской категории представлены Дэниел Дей-Льюис ("Призрачная нить"), Дэниэл Калуя ("Прочь"), Гэри Олдман ("Темные времена"), Джейми Белл ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле"), Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем").

Источник: https://www.kinonews.ru
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