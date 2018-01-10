Фильм Гильермо Дель Торо стал лидером BAFTA 2018

Абсолютным лидером по числу упоминаний стал фантастический фильм Гильермо Дель Торо под названием "Форма воды", лента будет претендовать на 12 наград, в том числе в категориях "лучший фильм", "лучший режиссер", "лучшая женская роль" и "лучшая женская роль второго плана". По девять наград могут получить драма "Темные времена" и трагикомедия "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".





В номинации "лучший фильм", помимо упомянутых выше проектов, также представлены "Зови меня своим именем" и "Дюнкерк".





За премию Киноакадемии в номинации "лучшая женская роль" будут бороться Сираша Ронан ("Леди Берд"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Аннетт Бенинг ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле") и Салли Хокинс ("Форма воды").





В аналогичной мужской категории представлены Дэниел Дей-Льюис ("Призрачная нить"), Дэниэл Калуя ("Прочь"), Гэри Олдман ("Темные времена"), Джейми Белл ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле"), Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем").



