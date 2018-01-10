Марк Хэмилл станет Мегатронусом

Как утверждает издание Comic Book, к ней присоединились Марк Хэмилл и Рон Перлман, которым предстоит озвучить ключевых персонажей проекта "Transformers: Prime Wars" ("Трансформеры: Войны Праймов"). Его созданием занимаются компании Machinima и Hasbro.





Исполнителю роли Люка Скайуокера предстоит озвучить зловещего Мегатронуса, а голосом отставного Хеллбоя заговорит Оптимус Прайм. Отметим, что оба актера уже работали вместе в одном проекте - сериале "Охотники на троллей", премьера которого состоялась 2016 году.





Напомним также, что последний на момент написания данной заметки полнометражный фильм из серии "Трансформеры" под названием "Трансформеры 5: Последний рыцарь" был выпущен летом 2017 года. Мировые кассовые сборы картины оставили оказались значительно меньше, чем у предыдущей части. Однако студия Paramount Pictures не отказалась от своих планов по развитию франшизы.





В конце 2018 года зрителям предстоит увидеть фильм "Бамблби", посвященный одному из самых популярных автоботов и соратнику Оптимуса Прайма. В дальнейшем серия будет продолжена другими сольными и командными кинопроектами различных жанров.



