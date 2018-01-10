Милли Бобби Браун сыграет сестру Шерлока Холмса

В основе проекта произведения писательницы Нэнси Спрингер, в которых утверждается, что младшая сестра Шерлока и Майкрофта Холмсов обладала способностями к дедукции ничуть не меньшими, чем ее выдающиеся братья. Цикл состоит из шести романов. Ожидается, что первым будет экранизировано произведение под названием "Пропавшая маркиза". Сроки работ и возможный прокатный график на момент написания данной заметки не уточнялись.





Отметим, что, несмотря на свой юный возраст, Милли Бобби Браун весьма востребованная актриса. Помимо продолжения сериала "Очень странные дела", зрители смогут увидеть ее и в полнометражных фильмах, в частности в фантастической драме "Годзилла 2: Король монстров", релиз которой запланирован на 2019 год.



