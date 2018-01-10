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10 января 18, 11:28
Режиссер "Дэдпула" снимет сольный фильм о Китти Прайд
Китти Прайд
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Создатель "Дэдпула" Тим Миллер, которого студия 20th Century Fox не посчитала нужным привлечь к работе над продолжением, снимет фильм, посвященный популярной участнице команды супергероев Люди Икс Китти Прайд.
Картина будет сниматься также для студии Fox, которая в 2018 году должна перейти под полный контроль компании Walt Disney, купившей ее со всей библиотекой супергероев. Напомним, что ранее Китти Прайд уже появлялась в полнометражных фильмах о Людях Икс, в частности, в лентах "Люди Икс: Последняя битва" и "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Роль героини исполняла актриса Эллен Пейдж. Будет ли она участвовать в сольном проекте, пока не уточняется.

Согласно оригинальной мифологии, Китти Прайд, она же Эльф, она же Призрачная Кошка обладает уникальным набором сверхъестественных способностей. Она может проходить сама и проводить окружающие ее предметы и существ через любые объекты, манипулировать пространственно-временным континуумом, левитировать. Владеет различными видами оружия.

Сроки работ над фильмом о Прайд и его возможный прокатный график пока не уточняются. В 2018 году в прокат будет выпущен фильм "Люди Икс: Темный Феникс".

Источник: https://www.kinonews.ru
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