Режиссер "Дэдпула" снимет сольный фильм о Китти Прайд

Картина будет сниматься также для студии Fox, которая в 2018 году должна перейти под полный контроль компании Walt Disney, купившей ее со всей библиотекой супергероев. Напомним, что ранее Китти Прайд уже появлялась в полнометражных фильмах о Людях Икс, в частности, в лентах "Люди Икс: Последняя битва" и "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Роль героини исполняла актриса Эллен Пейдж. Будет ли она участвовать в сольном проекте, пока не уточняется.





Согласно оригинальной мифологии, Китти Прайд, она же Эльф, она же Призрачная Кошка обладает уникальным набором сверхъестественных способностей. Она может проходить сама и проводить окружающие ее предметы и существ через любые объекты, манипулировать пространственно-временным континуумом, левитировать. Владеет различными видами оружия.





Сроки работ над фильмом о Прайд и его возможный прокатный график пока не уточняются. В 2018 году в прокат будет выпущен фильм "Люди Икс: Темный Феникс".



