Сериалы. Новинки января 2018

Представляем новинки января 2018 года – комедии, драмы, детективы, супергероику, научную фантастику и истории, основанные на реальных событиях.





Вторник, 2 января





"L.A. to Vegas" (Fox) – ситком о команде бюджетной авиакомпании "Jackpot Airlines", совершающей рейсы по выходным из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. В главных ролях Дилан МакДермотт, Ким Матула, Эд Викс, Натан Ли Грэхэм, Питер Стормаре и другие.





Среда, 3 января





"Grown-ish" (Freeform) – спин-офф популярной комедии ABC "Черноватый". В центре сюжета – повзрослевшая Зоуи Джонсон (Яра Шахиди), которая отправляется на учебу в колледж, еще не ведая о том, что взрослая жизнь совсем не то, чем кажется из родного гнезда.





Воскресенье, 7 января





"The Chi" (Showtime) – у Showtime есть великолепная драматическая комедия о белом чикагском отрепье – "Бесстыдники". Теперь канал готов рассказать драму о чернокожих жителях южной части Чикаго.





Среда, 10 января





"Alone Together" (Freeform) – премьера комедии о двух неудачниках – Эстер (Эстер Повицки) и Бенжи (Бенжи Афлало) – которые пытаются стать своими в Лос-Анджелесе. Чисто платоническая дружба помогает им в этом непростом деле. Сериал уже продлен на второй сезон.





Вторник, 16 января





"Черная молния" (The CW) – в супергероическом полку канала The CW прибыло! Джефферсон Пирс (Кресс Уильямс), бывший супергерой Черная молния, вынужден вновь примерить пылящийся в шкафу костюм линчевателя, когда местная банда Сотня начинает терроризировать его район. Тем, кому будет интересно посмотреть на чернокожего героя, знайте, что вас ждут 13 эпизодов.





"The Paynes" (OWN) – спин-офф комедии "Дом семейства Пэйн". Кертис и Элла Пэйн (Лаван Дэвис и Кэсси Дэвис) хотят насладиться пенсией во Флориде, однако сделка с недвижимостью поступила с ними как чеснокодавка с чесноком.





Среда, 17 января





"Американская история преступлений" (FX) – второй сезон антологии посвящен убийству известного модельера Джанни Версаче, произошедшему в Майами в 1997 году от руки серийного убийцы Эндрю Кьюненена. За десять дней до премьеры семья модельера сделала официальное объявление, в котором предупредила потенциальных зрителей о том, что не давала своего благословения на создание шоу. "Семья Версаче не давала своего согласия и не имеет отношения к созданию сериала об убийстве Джанни Версаче. Поскольку Версаче не авторизовали книгу, на которой частично основан сериал и не принимали участия в написании сценария, телевизионное шоу следует воспринимать как художественный вымысел". Главные роли в девятисерийном телепроекте исполнили Эдгар Рамирез (Джанни Версаче), Даррен Крисс (Эндрю Кьюненена), Пенелопа Крус (Донателла Версаче), Рики Мартин (Антонио Д`Амико) и другие.





Воскресенье, 21 января





"По ту сторону" (Starz) – несмотря на то, что премьера пилотной серии состоялась 10 декабря 2017 года, официально шоу стартует 21 января. В сериале, где в разных пропорциях смешана драма, шпионский триллер, мистика, антиутопия и научная фантастика, главный герой, мягкий и скромный служащий среднего звена при ООН Говард Силк (Дж.К. Симмонс) узнает, что его агентство охраняет вход в параллельную вселенную, в которой, в частности у Говарда, есть свой крутой двойник-шпион. Чтобы поймать опасную преступницу, сбежавшую в наш мир, двум Говардам – таким разным во всех отношениях – придется научиться действовать заодно.





Понедельник, 22 января





"Мозаика" (HBO) – в течение шести эпизодов вместе с детективом Нейтом Хенри (Девин Рэтрей) мы будем гадать, чьей жертвой на горнолыжном курорте стала известная детская писательница Оливия Лэйк (Шэрон Стоун). Подозреваемых много, ведь Оливия была яркой женщиной.





"Алиенист" (TNT) – экранизация захватывающего, но трудночитаемого одноименного романа Калеба Карра наконец увидит свет. В историческом сериале о поиске серийного убийцы в Нью-Йорке конца 19-го века с помощью психологии и криминалистики снимались Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг и Брайан Джерати. Адаптацией романа и продюсированием занимался Кэри Фукунага.





Среда, 24 января





"Waco" (Paramount Network) – в шестисерийном мини-сериале, основанном на реальной истории, будут показаны трагические события, произошедшие в 1993 году в Уэйко, Техасе, когда ФБР в течение 51 дня пыталось взять штурмом ранчо, принадлежавшее секте "Ветвь Давидова". Лидера религиозного культа Дэвида Кореша сыграет Тейлор Китч, а возглавлявшего операцию агента-переговорщика ФБР Гэри Ноеснера – Майкл Шеннон. В основу сценария легли две биографические книги, написанные представителями противоположных лагерей, что позволит взглянуть на трагедию с разных перспектив.





Также в январе 2018 года среди прочих возвращаются с новыми сезонами такие сериалы как "Секретные материалы" (03.12), "Путь" (17.01) и "Баскетс" (23.01).



