Сборы "Последних джедаев" превысили $1,2 млрд

Таким образом, восьмой эпизод саги переместился сразу на несколько позиций вверх в рейтинге самых успешных кинопроектов в истории кинематографа и занял в нем 13-е место.





А по итогам прошедших выходных в американском прокате лидерство захватил приключенческий фильм "Джуманджи: Зов джунглей", собравший еще 36 миллионов долларов. А мировые сборы картины превысили 500 миллионов долларов. С учетом того, что производственный бюджет проекта составил 90 миллионов долларов, можно с уверенностью констатировать его прибыльность для создателей.





Второе место занял дебютант - фильм ужасов "Астрал 4: Последний ключ",собравший в Северной Америке в премьерный уик-энд 29,2 миллиона долларов. Таким образом, лента сразу окупила стоимость ее производства, которая составила всего 10 миллионов долларов.



