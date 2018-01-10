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10 января 18, 11:49
Сборы "Последних джедаев" превысили $1,2 млрд
Звездные войны 8
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Мировые кассовые сборы фильма "Звездные войны 8: Последние джедаи" превысили 1,2 миллиарда долларов.
Таким образом, восьмой эпизод саги переместился сразу на несколько позиций вверх в рейтинге самых успешных кинопроектов в истории кинематографа и занял в нем 13-е место.

А по итогам прошедших выходных в американском прокате лидерство захватил приключенческий фильм "Джуманджи: Зов джунглей", собравший еще 36 миллионов долларов. А мировые сборы картины превысили 500 миллионов долларов. С учетом того, что производственный бюджет проекта составил 90 миллионов долларов, можно с уверенностью констатировать его прибыльность для создателей.

Второе место занял дебютант - фильм ужасов "Астрал 4: Последний ключ",собравший в Северной Америке в премьерный уик-энд 29,2 миллиона долларов. Таким образом, лента сразу окупила стоимость ее производства, которая составила всего 10 миллионов долларов.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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