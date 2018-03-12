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12 марта 18, 11:19
Глава студии Marvel анонсировал сиквел "Черной пантеры"
Черная пантера
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Киностудия Marvel непременно снимет второй сольный фильм, посвященный Черной пантере.
Такое заявление сделал в интервью изданию Entertainment Weekly глава компании Кевин Фейдж.

"Естественно, пока никаких деталей я вам предоставить не могу. Единственное, что могу сказать с полной уверенностью: мы сделаем это. Знаете, одно из моих лучших воспоминаний за врем работы в Marvel о том, как на исходе первой фазы мы сидим и обсуждаем детали второй. Сколько было дискуссий, когда мы пытались решить, что именно стоит показать в "Черной пантере". И уже тогда у нас было вполне четкое представление о том, что мы хотим увидеть во второй серии", - сказал он.

Также из пояснений Фейджа стало понятно, что значительная часть действия фильма "Мстители 3: Война бесконечности" будет происходить на территории Ваканды, фигурировавшей в "Черной пантере". Естественно, это никак не связано с феноменальным кассовым успехом картины в прокате, так как к моменту релиза "Черной пантеры" третья серия "Мстителей" была уже снята и смонтирована.

Отметим, что на момент написания данной заметки "Черная пантера" лидировала в прокате четвертую неделю. Ее мировые кассовые сборы вплотную приблизились к одному миллиарду долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru
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