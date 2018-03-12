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12 марта 18, 11:20
"Форма воды" сокрушила "Звездные войны 8" в Мексике
Форма воды
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Убедительная победа фантастической мелодрамы "Форма воды" не церемонии "Оскар 2018" подхлестнула интерес зрителей к картине по всему миру, но особенно на родине ее режиссера Гильермо Дель Торо.
Как сообщает издание Deadline, кассовые сборы "Формы воды" достигли в мексиканском прокате 13,9 миллиона долларов, и этого оказалось достаточно, чтобы картина обогнала самый кассовый фильм 2017 года - "Звездные войны 8: Последние джедаи", который заработал на этом рынке 13,6 миллиона долларов. Мировые сборы "Формы воды" превысили 130 миллионов долларов.

Напомним, что в общей сложности проект претендовал на 13 наград Американской Киноакадемии, и это был один из лучших результатов в истории премии "Оскар". Достаточно сказать, что на такое же число наград претендовал и легендарный фильм "Унесенные ветром". В итоге лента Гильермо Дель Торо была отмечена четырьмя золотыми статуэтками, в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".

Источник: https://www.kinonews.ru
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