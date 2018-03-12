"Форма воды" сокрушила "Звездные войны 8" в Мексике

Как сообщает издание Deadline, кассовые сборы "Формы воды" достигли в мексиканском прокате 13,9 миллиона долларов, и этого оказалось достаточно, чтобы картина обогнала самый кассовый фильм 2017 года - "Звездные войны 8: Последние джедаи", который заработал на этом рынке 13,6 миллиона долларов. Мировые сборы "Формы воды" превысили 130 миллионов долларов.





Напомним, что в общей сложности проект претендовал на 13 наград Американской Киноакадемии, и это был один из лучших результатов в истории премии "Оскар". Достаточно сказать, что на такое же число наград претендовал и легендарный фильм "Унесенные ветром". В итоге лента Гильермо Дель Торо была отмечена четырьмя золотыми статуэтками, в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".



