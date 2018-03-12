"Черную пантеру" будут продвигать на "Оскар" 2019

Инсайдеры утверждают, что Disney рассчитывает не только на попадание "Черной пантеры" в технические номинации – например, достаточно лояльную к супергероике категорию "лучшие визуальные эффекты", – но и на ключевые номинации. Поскольку в "Черной пантере", дескать, присутствует социальная проблематика, важный общественно-политический аспект и прочие вещи, которые теперь котируются на "Оскаре" выше собственно киноискусства, руководство Disney считает, что блокбастеру вполне по силам побороться, например, за номинацию на "Оскар" в категории "лучший фильм".





Конечно, до "Оскара" 2019 еще очень-очень долго, и за почти год о вышедшей в феврале "Черной пантере" и ее социальной важности могут немножечко позабыть, однако стоит отметить, что и "Прочь" вышел в феврале – что не помешало ему через год с лишним, в марте 2018, получить свой "Оскар".



