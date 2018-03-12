Ума Турман и ее дочь сыграют в "Очень странных делах"

В сериале братьев Даффер ей досталась роль персонажа по имени Робин — это юная девушка, которая, устав от скучной работы, ищет приключений — и находит чуть больше, чем рассчитывала.





Персонаж Майи будет раскрывать тайны в Хоукингс, штат Индиана — вымышленный город, где разворачиваются действа научно-фантастического сериала.





В январе отец Майи, Итан Хоук рассказал изданию PEOPLE о том, как он гордился своей дочерью, которую он делит с бывшей женой Турман.





Майя играла роль в новой адаптации BBC Little Women, вместе с Вайноной Райдер Winona Ryder, которая также играет в «Очень странных делах».





Дата выпуска и количество серий нового сезона пока неизвестны.





Но, по словам актера Дэвида Харбора. Сыгравшего шерифа Джима Хоппера, новые серии выйдут на Netflix в 2019 году. Съемки нового сезона предположительно начнутся в апреле нынешнего года.













Майя Турман-Хоук





