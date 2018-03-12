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12 марта 18, 11:46
Звезда "Марсианина" сыграет в новом "Терминаторе"
Маккензи Дэвис
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Перезапуск франшизы "Терминатор" начал обзаводиться актерским составом.
Одну из главных ролей в картине исполнит Маккензи Дэвис, сыгравшая в фантастических фильмах "Марсианин" и "Бегущий по лезвию 2049".

Какого именно персонажа предстоит сыграть актрисе, пока не уточняется. Напомним, что Маккензи Дэвис оказалась в центре внимания голливудских студий после успешного участия в телевизионном сериале "Черное зеркало". Актриса исполнила главную роль в эпизоде “San Junipero".

Напомним, что шестой фильм из серии будет снимать режиссер Тим Миллер. Создатель "Терминатора" Джеймс Кэмерон, который вернет себе права на франшизу уже в 2019 году, участвует в проекте в качестве продюсера. Главную роль - Терминатора Т-800 сыграет Арнольд Шварценеггер, ожидается, что в создании картины примет участие и Линда Хэмилтон.

Как ранее заявил Шварценеггер, съемки должны стартовать уже в начале лета 2018 года и завершиться в октябре. Релизный график "Терминатора" еще не уточнен. Ожидается, что в случае успеха в прокате фильм даст старт новой трилогии, которая возродит некогда популярную серию.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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