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12 марта 18, 12:00
Александр Пономарев поделился интересной новостью
Александр Пономарев
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Еще один украинский певец попробовал свои силы в актерском мастерстве.
Александр Пономарев сообщил, что принял участие в съемках фильма, где сыграл политика.

Александр Пономарев сыграл роль одесского мэра в фильме "Сотка" режиссера Александра Беляка. К слову, фильм уже вышел на экраны.

Катерине Осадчей для программы "Світське життя" Александр Пономарев сообщил, почему согласился на этот проект и как ему в роли политика:

"Там правильный мэр. Мэр такой, как я бы хотел, чтобы был. Я имею ввиду, что там правильный мэр по сценарию. Мне он очень близок, потому что был похож на героя фильма "Белое солнце пустыни". Помните, "Я мзду не беру, мне за державу обидно"? Кстати, всегда желаю своим друзьям-политикам, когда бываю у них на праздниках: "Желаю вашим детям с вашей фамилией после завершения вашей политической карьеры – спокойно ходить по городу и гордиться своей фамилией".


Источник: https://glamurchik.tochka.net
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