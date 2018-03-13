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12 марта 18, 20:10
В Сети появились немецкие Звездные войны (ВИДЕО)
Звездные войны
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В видео появляется Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера. Актер сидит в золотом комбинезоне, в вокруг него парят космические корабли.

В Сети был обнаружен ролик при участии Марка Хэмилла - актера, известного по роли Люка Скайуокера в Звездных войнах. Видео является частью материалов, посвященных фантастической саге. 

Размещена она было на Twitter-аккаунте @tolkienianjedi.

В видео Хэмилл предстает в золотом комбинезоне, вокруг него парят космические корабли.

I remember not wanting to wear a gold jumpsuit like a rejected member of ABBA or if I could memorize dialogue in a foreign language-but thought "Who cares? No one outside of Germany will ever see this!" Thanks to the internet-NOTHING EVER GOES AWAY. Who knew? https://t.co/qkmBOsajLS

— Mark Hamill (@HamillHimself) 11 марта 2018 г.

"Марк Хэмилл поет на немецком, 1980 год", - гласит подпись к видеоролику.

Сам Марк Хэмилл уже успел прокомментировать публикацию, припомнив, как именно происходили съемки.

"Я помню, что не хотел надевать золотой комбинезон, как отвергнутый участник ABBA, и что мне пришлось заучивать текст на иностранном языке, а главное — мысль: "Какая разница? Никто за пределами Германии никогда это не увидит!" Спасибо интернету — НИЧЕГО НЕ ИСЧЕЗАЕТ. Кто знал?", - отметил он.


Ранее сообщалось, что актер Марк Хэмилл получил звезду на Аллее славы Голливуда.
Korrespondent
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