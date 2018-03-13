Умер Олег Табаков

В Москве после продолжительной болезни в возрасте 82 лет умер российский и советский актер театра и кино, Народный артист, лауреат Государственной премии СССР Олег Табаков.

Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова, художественным руководителем которого был артист.





Скончался народный артист, лауреат Государственной премии СССР Олег Табаков

О госпитализации Табакова стало известно 27 ноября — артиста доставили в Первую городскую больницу с диагнозом сепсис. На фоне заражения у актера обострились многие хронические заболевания.





В 1953 году Олег Табаков поступил в Школу-студию МХАТ, где числился среди лучших студентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS



Перед Новым годом СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на ослабленный болезнью организм. Несмотря на некоторую стабилизацию, состояние здоровья артиста оставалось тяжелым. Позже отмечалось, что актер пришел в сознание, но никого не узнает.





Артист снискал любовь зрителей, прославившись многими ролями в театре и кино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ, где числился среди лучших студентов. Известен как один из основателей театра «Современник». Артист снискал любовь зрителей, прославившись многими ролями в театре и кино. Известность получили его образы в таких фильмах как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев». Также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино».





Олег Табаков - один из основателей театра «Современник» Фото: GLOBAL LOOK PRESS



В МХТ им. Чехова сказали, что трагическое событие случилось примерно час назад. Сотрудники театра, несмотря на то, что Олег Павлович больше трех месяцев находился в больнице, все рано верили в силу его организма. Сегодняшние спектакли в театре отменили.

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Причина смерти Олега Табакова: у актера остановилось сердце, не справившись с воспалением

С 27 ноября Олега Табаков находился в Первой городской больнице. Информация о его самочувствии приходила противоречивая. Даже его сыновья – Антон и Павел, отбиваясь от журналистов, говорил разное. Один, что у отца воспаление легких, другой, что проблемы с зубами. Потом появилось более внятное объяснение: полгода назад Олегу Павловичу поставили зубные импланты, что было рискованно в таком солидном возрасте. Но делал операцию он у надежных, проверенных врачей. Говорят, не в Москве, но и не заграницей, а в одном из российских городов.

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Незадолго до смерти Табаков снискал славу активного соратника политики Кремля по отношению к Украине. Артист не единожды высказывался о поддержке президента РФ Владимира Путина, а также подписал так называемое письмо деятелей культуры в поддержку присоединения Крыма к России.





Одним из наиболее скандальных эпизодов с участием Табакова стало интервью, в котором артист назвал украинцев "убогими, темными и неграмотными" людьми. Однако актер отличился и другими украинофобскими фразами.





В виду этого народный артист России Владимир Назаров в беседе с "Обозревателем" поделился мнением, что при жизни Олег Табоков изрядно испортил свой некролог, из-за чего теперь о таланте актера будут вспоминать лишь во вторую очередь.