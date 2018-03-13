Скончался Олег Табаков

Последние несколько месяцев жизни актер провел в Городской клинической больнице имени Пирогова, куда он был госпитализирован с подозрением на заражение крови. В декабре медики приняли решение ввести пациента в искусственную кому для того, чтобы попытаться снизить нагрузку на внутренние органы.





Олег Павлович Табаков родился в Саратове в 1935 году в семье врачей. Учился в Школе-студии MXAT и уже в конце 50-х годов стал одним из основателей театра "Современник", в котором служил до 1983 года. С самого начала своей карьеры был одним из самых востребованных отечественных артистов, помимо работы в театре снимался у самых талантливых режиссеров своего времени.





Среди его работ роли в фильмах "Чистое небо", "Война и мир", "Выстрел", сериале "Семнадцать мгновений весны", драме "Неоконченная пьеса для механического пианино", озвучивал героев популярных мультипликационных фильмов. Олега Табакова отличали яркие и абсолютно узнаваемые актерская манера и стиль.





С 2000 года Табаков возглавлял Московский Художественный театр им. А. П. Чехова. С работами актера можно познакомиться в галерее "Памяти Олега Табакова".



















































