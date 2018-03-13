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13 марта 18, 08:10
Скончался Олег Табаков
Олег Табаков
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В Москве на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Народный артист СССР и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.
Последние несколько месяцев жизни актер провел в Городской клинической больнице имени Пирогова, куда он был госпитализирован с подозрением на заражение крови. В декабре медики приняли решение ввести пациента в искусственную кому для того, чтобы попытаться снизить нагрузку на внутренние органы.

Олег Павлович Табаков родился в Саратове в 1935 году в семье врачей. Учился в Школе-студии MXAT и уже в конце 50-х годов стал одним из основателей театра "Современник", в котором служил до 1983 года. С самого начала своей карьеры был одним из самых востребованных отечественных артистов, помимо работы в театре снимался у самых талантливых режиссеров своего времени.

Среди его работ роли в фильмах "Чистое небо", "Война и мир", "Выстрел", сериале "Семнадцать мгновений весны", драме "Неоконченная пьеса для механического пианино", озвучивал героев популярных мультипликационных фильмов. Олега Табакова отличали яркие и абсолютно узнаваемые актерская манера и стиль.

С 2000 года Табаков возглавлял Московский Художественный театр им. А. П. Чехова. С работами актера можно познакомиться в галерее "Памяти Олега Табакова".













Источник: https://www.kinonews.ru
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