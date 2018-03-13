"Украденная принцесса: Руслан и Людмила" уже в прокате

Вышедший 7 марта на экраны анимационный фильм украинского производства "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" собрал за первый уик-энд в прокате 21 млн 489 тыс. 581 грн.





Как сообщается на официальной странице мультфильма в Facebook, всего картину посмотрели 285 784 украинца.





История переносит зрителя в величественный Киев былых времен, когда городом правили храбрые рыцари и мечтающие ими стать юноши, а на добрые дела их вдохновляли прекрасные принцессы. В озвучке мультфильма приняли участие Алексей Завгородний и Надя Дорофеева из группы "Время и стекло", а также Сергей Притула, Олег "Фагот" Михайлюта и Юрий Горбунов.



