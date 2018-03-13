Съемки "Неудержимых 4" стартуют летом

По его словам, съемки начнутся в Болгарии: "Я в восторге от сценария четвертой части. Мы планируем стартовать с производством в августе, и надеюсь, мы сможем придержаться графика. Похоже, мы возвращаемся в Болгарию, и это захватывающе. Я много времени проводил в Софии и Варне, люблю местных людей и местную еду, и я очень рад туда вернуться".





Напомним, ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне покинул франшизу из-за творческих разногласий с продюсером Ави Лернером. И тогда же о своем уходе заявил Арнольд Шварценеггер, не желающий сниматься без Слая.





Однако позже, судя по всему, конфликт был улажен, и теперь все опять в строю. Официально кастинг четвертого фильма пока не объявлен, так что с нетерпением ждем громких "мужицких" имен.



