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13 марта 18, 08:44
Съемки "Неудержимых 4" стартуют летом
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Актер Рэнди Кутюр, снявшийся во всех предыдущих частях франшизы, сказал, что съемки четвертого фильма начнутся в августе.
По его словам, съемки начнутся в Болгарии: "Я в восторге от сценария четвертой части. Мы планируем стартовать с производством в августе, и надеюсь, мы сможем придержаться графика. Похоже, мы возвращаемся в Болгарию, и это захватывающе. Я много времени проводил в Софии и Варне, люблю местных людей и местную еду, и я очень рад туда вернуться".

Напомним, ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне покинул франшизу из-за творческих разногласий с продюсером Ави Лернером. И тогда же о своем уходе заявил Арнольд Шварценеггер, не желающий сниматься без Слая.

Однако позже, судя по всему, конфликт был улажен, и теперь все опять в строю. Официально кастинг четвертого фильма пока не объявлен, так что с нетерпением ждем громких "мужицких" имен.

Источник: https://kinoafisha.ua
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