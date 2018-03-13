Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.89
USD
25.92
RUB
0.46
EUR
32.04
USD
25.91
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
13 марта 18, 08:46
История Гномео и Джульетты продолжается
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мультдетектив "Шерлок Гномс" уже на больших экранах страны!
Британо-американский компьютерно-анимационный комедийный фильм режиссера Джона Стивенсона ( "Кунг-фу панда") является сиквелом мультфильма 2011 года "Гномео и Джульетта".

Один из самых популярных музыкантов и композиторов современности Элтон Джон на этот раз выступил не только продюсером продолжение классической истории от Уильяма Шекспира, снятой на новый лад, но и написал музыку для мультфильма. Главные роли озвучили звездные Джеймс МакЭвой, Эмили Блант, Джонни Депп, Мэгги Смит и Майкл Кейн. "Шерлок Гномс" стал первым анимационным фильмом компании "Metro-Goldwyn-Mayer" после мультфильма "Игорь" 2008 года.

Главные герои мультфильма "Шерлок Гномс" - Гномео и Джульетта - оказываются в центре расследования таинственных исчезновений декоративных гномов из пригородных садов Англии. Чтобы найти виновника приключений, персонажи заручатся поддержкой Шерлока Гномса. Опытный детектив берется распутывать таинственное дело ...

Источник: https://kinoafisha.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мартин Скорсезе завершил съемки "Ирландца"
noimageИрма Витовская указала на проблемы украинского телевидения
noimageАмериканец подал в суд на ДиКаприо из-за неудачной роли
noimageСъемки "Неудержимых 4" стартуют летом
noimage"Украденная принцесса: Руслан и Людмила" уже в прокате
Лента новостей