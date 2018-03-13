История Гномео и Джульетты продолжается

Британо-американский компьютерно-анимационный комедийный фильм режиссера Джона Стивенсона ( "Кунг-фу панда") является сиквелом мультфильма 2011 года "Гномео и Джульетта".





Один из самых популярных музыкантов и композиторов современности Элтон Джон на этот раз выступил не только продюсером продолжение классической истории от Уильяма Шекспира, снятой на новый лад, но и написал музыку для мультфильма. Главные роли озвучили звездные Джеймс МакЭвой, Эмили Блант, Джонни Депп, Мэгги Смит и Майкл Кейн. "Шерлок Гномс" стал первым анимационным фильмом компании "Metro-Goldwyn-Mayer" после мультфильма "Игорь" 2008 года.





Главные герои мультфильма "Шерлок Гномс" - Гномео и Джульетта - оказываются в центре расследования таинственных исчезновений декоративных гномов из пригородных садов Англии. Чтобы найти виновника приключений, персонажи заручатся поддержкой Шерлока Гномса. Опытный детектив берется распутывать таинственное дело ...



