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13 марта 18, 10:17
Американец подал в суд на ДиКаприо из-за неудачной роли
Леонардо ДиКаприо
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Все более чем серьезно: на актера, сыгравшего Джордана Белфорта в картине "Волк с Уолл-стрит", подал в суд Эндрю Грин, в 90-х годах работавший в компании Белфорта.
Грин считает, что один из героев, прототипом для которого послужил он сам, показан в фильме несправедливо. Грин утверждает, что, согласно версии авторов "Волка с Уолл-стрит", он является преступником, наркоманом и дегенератом без морали.

Эндрю, подавший в суд на Леонардо ДиКаприо, а также компании Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Sikelia Productions и Appian Way Productions, ответственные за выпуск фильма "Волк с Уолл-стрит", в иске объясняет, что прообразом персонажа Ники Коскоффа был он сам. Интересно, что в 2015 году Грин уже подавал иск, но ему было отказано.

В новом иске, зарегистрированном на этой неделе, говорится, что использовать Белфорта как единственный источник информации было нельзя, так как он неоднократно признавался, что часто обманывал своих клиентов, коллег и правоохранительные органы.

Источник: https://kinoafisha.ua
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