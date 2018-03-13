Американец подал в суд на ДиКаприо из-за неудачной роли

Грин считает, что один из героев, прототипом для которого послужил он сам, показан в фильме несправедливо. Грин утверждает, что, согласно версии авторов "Волка с Уолл-стрит", он является преступником, наркоманом и дегенератом без морали.





Эндрю, подавший в суд на Леонардо ДиКаприо, а также компании Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Sikelia Productions и Appian Way Productions, ответственные за выпуск фильма "Волк с Уолл-стрит", в иске объясняет, что прообразом персонажа Ники Коскоффа был он сам. Интересно, что в 2015 году Грин уже подавал иск, но ему было отказано.





В новом иске, зарегистрированном на этой неделе, говорится, что использовать Белфорта как единственный источник информации было нельзя, так как он неоднократно признавался, что часто обманывал своих клиентов, коллег и правоохранительные органы.



