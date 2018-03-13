Ирма Витовская указала на проблемы украинского телевидения

Артистка отметила, что украинского зрителя развратила системная пропаганда низкого эстетического уровня.





"На телевидении позакрывались все документальные, интеллектуальные, образовательные программы, которые заставляют человека развиваться интеллектуально. Если они и есть, то идут в такое время, когда люди спят. Все прайм-таймы — или свадьба, или кулинары. Все настроено на то, чтобы вы смотрели и не думали. Я не против развлекательных программ, но нужно как-то уравновешивать свою сетку", — рассказала актриса.





Витовская добавила, что даже частные каналы должны работать на свое государство.





"У нас за продукт культуры сейчас можно выдавать все, что угодно. Нет разделения — что такое массовая культура, поп-культура. Кроме пустых сериалов, есть же, например, сериалы, созданные по классике, в них есть определенная драматургическая история. Мне кажется, что здесь проблема системного отсутствия культурной и образовательной политики на телевидении", — подытожила она.



