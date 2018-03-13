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13 марта 18, 10:18
Ирма Витовская указала на проблемы украинского телевидения
Ирма Витовская
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Украинская актриса Ирма Витовская в одном из недавних интервью рассказала, в чем проблема украинского телевидения.
Артистка отметила, что украинского зрителя развратила системная пропаганда низкого эстетического уровня.

"На телевидении позакрывались все документальные, интеллектуальные, образовательные программы, которые заставляют человека развиваться интеллектуально. Если они и есть, то идут в такое время, когда люди спят. Все прайм-таймы — или свадьба, или кулинары. Все настроено на то, чтобы вы смотрели и не думали. Я не против развлекательных программ, но нужно как-то уравновешивать свою сетку", — рассказала актриса.

Витовская добавила, что даже частные каналы должны работать на свое государство.

"У нас за продукт культуры сейчас можно выдавать все, что угодно. Нет разделения — что такое массовая культура, поп-культура. Кроме пустых сериалов, есть же, например, сериалы, созданные по классике, в них есть определенная драматургическая история. Мне кажется, что здесь проблема системного отсутствия культурной и образовательной политики на телевидении", — подытожила она.

Источник: https://kinoafisha.ua
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