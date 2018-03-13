Мартин Скорсезе завершил съемки "Ирландца"

На днях мэтр закончил съемки "Ирландца".





Напомним, проект профинансировал потоковый сервис Netflix. Ведущие роли исполнили Роберт-Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель.





"Ирландец" — экранизация романа Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома". Это история наемного убийцы Фрэнка Ширана (Де Ниро), который, будучи на смертном одре, признался в своих преступлениях и, в частности, в убийстве пропавшего без вести профсоюзного лидера Джимми Хоффы.





Завершив съемку, Скорсезе написал в Инстаграме: "Мы закончили! Спасибо многим людям, которые сделали это возможным".





"Ирландец" стал воссоединением Скорсезе и-Де Ниро после фильма "Казино" 1995 года. А Пеши ради съемок у мэтра согласился прервать свою пенсию.





Несмотря на то что съемки завершены, релиз "Ирландца" состоится не раньше 2019 года, так как много времени и трудов уйдет на пост-продакшен и, в частности, спецэффекты: актеры пройдут процедуру компьютерного омолаживания, так как их персонажи показаны не только в текущем времени, но и в прошлом.



