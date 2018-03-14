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14 марта 18, 08:16
Николас Кейдж наконец станет Суперменом
Николас Кейдж
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Николас Кейдж наконец получил реальный шанс сыграть Супермена.
Как сообщает издание USA Today, актеру досталась партия супергероея DC в проекте под названием "Teen Titans GO! to the Movies".

"Каждый супергерой во вселенной DC оказывает влияние на поклонников, поэтому мы чувствовали большую ответственность за то, чтобы найти подходящий голос для каждого персонажа, который бы не только соответствовал роли, но и тону Титанов", - прокомментировал исполнительный продюсер проекта Сэм Регистр.

По сюжету, помощник Бэтмена Робин собирает команду второстепенных героев, и вместе они отправляются на поиски влиятельного голливудского режиссера, который сможет обеспечить им вожделенную популярность. Но их планам может помешать коварный злодей.

Отметим, что Николас Кейдж является одним из самых преданных поклонников Супермена среди голливудских звезд. Долгое время он был владельцем уникального издания комиксов о Супермене, который в итоге был продан за два миллиона долларов. Кейдж даже назвал своего сына Кал-Элом.

Более того, в конце 90-х годов Кейдж планировал сыграть Супермена в фильме режиссера Тима Бертона. Студия Warner Bros. потратила миллионы долларов на подготовку реализации данного проекта, но в итоге он все же был закрыт.

Источник: https://www.kinonews.ru
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