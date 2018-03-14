Бен Аффлек поддержал инициативу Inclusion Riders

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон поддержали предложенную на церемонии вручения премий Американской Киноакадемии инициативу Inclusion Riders и обязались включить соответствующие положения во все контракты основанной ими студии Pearl Street Films. Об этом сообщает издание Deadline.





Напомним, что о необходимости повсеместного внедрения модели Inclusion Riders напомнила со сцены обладательница премии "Оскар 2018" за лучшую женскую роль Фрэнсис МакДорманд. Такая схема предполагает утвержденное на ранних стадиях производства голливудских кинофильмов соотношение мужчин и женщин, определенное число представителей различных рас и актеров с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Так, "цветных" актеров и членов съемочной группы должно быть не менее 40 процентов от общего числа.





Отметим, что после череды провалов фильмов с участием Бена Аффлека, перспективы самого актера не совсем очевидны. На момент написания данной заметки у него не было запланировано ни одного фильма на 2018 год. Что касается Мэтта Дэймона, то в июне 2018 года зрители могут увидеть актера в картине "Восемь подруг Оушена", в которой он исполнит эпизодическую роль.





Отдельные кинематографисты уже высказывали опасение, что непродуманное внедрение модели Inclusion Riders может оказать негативное влияние на качество фильмов.



