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14 марта 18, 08:20
Критики разделились во мнении: Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт
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Приключенческий фильм "Tomb Raider: Лара Крофт", представленный студией Warner Bros. Pictures, получил неоднозначные оценки кинокритиков из азиатских стран.
На момент публикации первых рецензий рейтинг проекта в системе агрегатора Rotten Tomatoes не превышал 50 процентов, что равнозначно статусу "гнилой".

"Более реалистичное прочтение образа, предложенное Алисией Викандер, вполне приемлемо но все портит слишком сахариновые отношения отца и дочери", считает рецензент Джон Лью из издания The Straits Times.

"Это гонка со временем, обильно сдобренная погонями, трюками и плохими спецэффектами, начисто лишена динамики",- считает Рашид Ирани из Hindustan Times.

В то же время, некоторым критикам фильм пришелся по душе. "Хорошее начало.. Викандер действительно достойный преемник Джоли. Будем надеяться, что франшиза в полной мере использует ее драматические и физические данные в будущем", - полагает Девиш Шарма из Filmfare.

Напомним, что в картине снимались Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Ханна Джон-Кэймен, Доминик Уэст, Дэниэл Ву, Александр Виллауме, Хелена Холмс, Бернардо Сантос, Кеннет Фок, Майкл Чэпмен и другие актеры. 

Источник: https://www.kinonews.ru/
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