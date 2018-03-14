Критики разделились во мнении: Tomb Raider: Лара Крофт

На момент публикации первых рецензий рейтинг проекта в системе агрегатора Rotten Tomatoes не превышал 50 процентов, что равнозначно статусу "гнилой".





"Более реалистичное прочтение образа, предложенное Алисией Викандер, вполне приемлемо но все портит слишком сахариновые отношения отца и дочери", считает рецензент Джон Лью из издания The Straits Times.





"Это гонка со временем, обильно сдобренная погонями, трюками и плохими спецэффектами, начисто лишена динамики",- считает Рашид Ирани из Hindustan Times.





В то же время, некоторым критикам фильм пришелся по душе. "Хорошее начало.. Викандер действительно достойный преемник Джоли. Будем надеяться, что франшиза в полной мере использует ее драматические и физические данные в будущем", - полагает Девиш Шарма из Filmfare.





Напомним, что в картине снимались Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Ханна Джон-Кэймен, Доминик Уэст, Дэниэл Ву, Александр Виллауме, Хелена Холмс, Бернардо Сантос, Кеннет Фок, Майкл Чэпмен и другие актеры.



