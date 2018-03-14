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14 марта 18, 08:22
FOX готова перезапустить "Баффи"
Баффи - истребительница вампиров
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Компания 20th Century Fox Television готова к перезапуску популярного сериала "Баффи - истребительница вампиров", но лишь в том случае, если на это будет согласен его создатель - Джосс Уидон.
Об этом рассказал глава FOX Гэри Ньюман, слова которого приводит издание Comic Book.

"Баффи - истребительница вампиров", вероятно, самое старое шоу, которое мы хотели бы возродить. Это то, о чем мы часто говорим между собой. Джосс Уидон - один из величайших авторов, с которыми мы когда-либо работали. Когда Джосс решит, что пришло время, мы обязательно сделаем это. Перезагрузки на самом деле не являются важной частью нашего производства. Как правило, все начинается именно с инициативы создателей оригинальных шоу", - сказал он.

Напомним, что сериал "Баффи - истребительница вампиров" демонстрировался с 1997 года. В нем на разных этапах снимались Сара Мишель Геллар, Николас Брендон, Элисон Хэннигэн, Энтони Хэд, Джеймс Марстерс, Эмма Колфилд, Мишель Трахтенберг, Дэвид Бореаназ, Харизма Карпентер, Кристин Сазерленд и другие артисты. Проект претендовал на ряд престижных премий, в том числе и "Золотой глобус". В среде фанатов он заслужил статус культового.

Источник: https://www.kinonews.ru
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