FOX готова перезапустить "Баффи"

Об этом рассказал глава FOX Гэри Ньюман, слова которого приводит издание Comic Book.





"Баффи - истребительница вампиров", вероятно, самое старое шоу, которое мы хотели бы возродить. Это то, о чем мы часто говорим между собой. Джосс Уидон - один из величайших авторов, с которыми мы когда-либо работали. Когда Джосс решит, что пришло время, мы обязательно сделаем это. Перезагрузки на самом деле не являются важной частью нашего производства. Как правило, все начинается именно с инициативы создателей оригинальных шоу", - сказал он.





Напомним, что сериал "Баффи - истребительница вампиров" демонстрировался с 1997 года. В нем на разных этапах снимались Сара Мишель Геллар, Николас Брендон, Элисон Хэннигэн, Энтони Хэд, Джеймс Марстерс, Эмма Колфилд, Мишель Трахтенберг, Дэвид Бореаназ, Харизма Карпентер, Кристин Сазерленд и другие артисты. Проект претендовал на ряд престижных премий, в том числе и "Золотой глобус". В среде фанатов он заслужил статус культового.



