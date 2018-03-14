Премьера трейлера фильма "Фантастические твари 2"

В этой картине Альбусу Дамблдору предстоит столкнуться с его бывшим другом, с которым, как предполагается, будущего главу Хогвартса связывала больше чем дружба.





В картине снимались Зои Кравиц, Эзра Миллер, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Кармен Эджого, Элисон Судол, Каллум Тернер, Клаудия Ким и другие актеры. Постановщик Дэвид Йэтс.





Фильм будет представлен зрителям в ноябре 2018 года. Напомним, что первая серия проекта, основанная на сценарии, который подготовила сама писательница Дж.К. Роулинг, вышла в прокат в 2016 году. Она собрала 814 миллионов долларов.





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Ниже представлен дублированный трейлер фильма "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда".



