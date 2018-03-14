Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.08
USD
25.92
RUB
0.46
EUR
32.15
USD
25.98
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
14 марта 18, 08:26
Премьера трейлера фильма "Фантастические твари 2"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киностудия Warner Bros. представила первый полноценный трейлер фильма "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда".
В этой картине Альбусу Дамблдору предстоит столкнуться с его бывшим другом, с которым, как предполагается, будущего главу Хогвартса связывала больше чем дружба.

В картине снимались Зои Кравиц, Эзра Миллер, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Кармен Эджого, Элисон Судол, Каллум Тернер, Клаудия Ким и другие актеры. Постановщик Дэвид Йэтс.

Фильм будет представлен зрителям в ноябре 2018 года. Напомним, что первая серия проекта, основанная на сценарии, который подготовила сама писательница Дж.К. Роулинг, вышла в прокат в 2016 году. Она собрала 814 миллионов долларов.

Поклонники "поттерианы" могут приобрести уникальные фигурки героев в специальных разделах "Гарри Поттер" и "Фантастические твари и где они обитают" интернет-магазина KN Shop. Так фигурки самого Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер, Ньюта Саламандера и Нюхлера доступны по цене всего в 1240 рублей, и это самое выгодное предложение на российском рынке.

Ниже представлен дублированный трейлер фильма "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда".


Источник: https://www.kinonews.ru
Ещё по теме:
В Сети раскрыли дату выхода нового "Оно"
Про Дафну и Велму из "Скуби-Ду" снимут отдельный фильм
Звезда "Крида" присоединился к новому фильму Warner Bros.
Warner Bros. реорганизует DC Films
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Первый трейлер фильма Фантастические твари 2 (ВИДЕО)
noimageКэмерон Диаз намерена уйти из кино
noimageFOX готова перезапустить "Баффи"
noimageКритики разделились во мнении: Tomb Raider: Лара Крофт
noimageБен Аффлек поддержал инициативу Inclusion Riders
Лента новостей