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Кино
Новости кино
14 марта 18, 09:55
Кэмерон Диаз намерена уйти из кино
Кэмерон Диаз
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Об этом голливудская актриса якобы сообщила своей подруге, актрисе Сельме Блэр.
По ее словам, Кэмерон Диаз намерена посвятить себя семье.

Голливудская актриса Кэмерон Диаз намерена уйти из кино. Об этом заявила в интервью ее подруга, актриса Сельма Блэр.

По информации издания, Диаз поведала подруге о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье.

"Недавно мы встретились за ланчем с Камерон. Мы вспоминали съемки в фильме Милашка. Мне бы хотелось, чтобы у этой чудесной мелодрамы появилось продолжение, но Камерон не хочет ничего слышать о сиквеле. Она сказала, что уходит из кино", - отметила Сельма Блэр.

Известно, что в январе 2015 года Кэмерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка.

Источник: https://kinoafisha.ua
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