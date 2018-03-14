По ее словам, Кэмерон Диаз намерена посвятить себя семье.





Голливудская актриса Кэмерон Диаз намерена уйти из кино. Об этом заявила в интервью ее подруга, актриса Сельма Блэр.





По информации издания, Диаз поведала подруге о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье.





"Недавно мы встретились за ланчем с Камерон. Мы вспоминали съемки в фильме Милашка. Мне бы хотелось, чтобы у этой чудесной мелодрамы появилось продолжение, но Камерон не хочет ничего слышать о сиквеле. Она сказала, что уходит из кино", - отметила Сельма Блэр.





Известно, что в январе 2015 года Кэмерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка.



