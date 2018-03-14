Первый трейлер фильма Фантастические твари 2 (ВИДЕО)

В Сети был опубликован первый трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Ролик за несколько часов собрал на YouTube-канале Warner Bros. UK свыше 350 тысяч просмотров.

В ролике появляются актеры Джонни Депп и Джуд Лоу. Режиссером картины выступил Дэвид Йейтс.

По сюжету фильма темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд устраивает грандиозный побег, после чего начинает собирать сторонников. Большинство из них не догадывается об истинной цели темного мага - добиться превосходства волшебников над всеми маглами на земле.



